Зерновой штаб Министерства транспорта обсудил в Атбасаре вывоз нового урожая

В Атбасаре состоялось заседание Зернового штаба Министерства транспорта Республики Казахстан под руководством председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржана Кельбуганова.

В заседании приняли участие грузоотправители, трейдеры и экспортеры, представители АО «НК «ҚТЖ», АО «Астык Транс», акиматов, а также фитосанитарных служб Министерства сельского хозяйства. Участники обсудили объемы погрузки, экспортные маршруты, наличие вагонов и организацию вывоза зерна нового урожая.

За январь–август 2026 года железнодорожным транспортом перевезено 9,3 млн тонн зерна, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. Экспортные перевозки выросли на 14% — до 7,2 млн тонн, внутриреспубликанские — на 8% — до 2,1 млн тонн. В августе установлен рекордный месячный объем перевозок — 1,2 млн тонн, что на 35% больше, чем в августе 2025 года.

С начала зернового сезона из области отправлено порядка 80 маршрутных составов. Маршрутные перевозки позволяют сократить время следования зерна за счет движения до станции назначения без переработки на технических станциях, что способствует более быстрому высвобождению вагонов для последующей погрузки.

Основным экспортным направлением остается Узбекистан — туда отгружено 606,4 тыс. тонн, или 43% экспорта зерна из области. В Россию отправлено 170 тыс. тонн, Афганистан — 135,6 тыс. тонн, Таджикистан — 133,5 тыс. тонн, Китай — 84,1 тыс. тонн. Также поставки осуществлялись в Азербайджан, Кыргызстан, Беларусь, Латвию, Эстонию и Туркменистан.

Железнодорожная отрасль готова к перевозкам нового урожая. Для обеспечения перевозок задействовано около 16 тыс. зерновозов, более 17,8 тыс. крытых вагонов и 2 тыс. локомотивов. С начала года парк пополнен 169 локомотивами.

Для обеспечения экспортных перевозок на отдельных направлениях действуют понижающие тарифные условия. В частности, на территории Узбекистана на участке Келес – Галаба предоставляется скидка от 30% до 50% в зависимости от объема перевозок. На участках Келес – Ходжадавлет и Каракалпакстан – Галаба действуют скидки 60% и 40% соответственно.

В ходе заседания также рассмотрены вопросы прохождения фитосанитарного контроля, организации перевозок и обеспечения своевременного вывоза зерна по экспортным направлениям.

По итогам заседания определены проблемные вопросы и даны соответствующие поручения ответственным сторонам по их оперативному решению.