В Атбасаре после реконструкции открыт железнодорожный вокзал

В городе Атбасар состоялось официальное открытие железнодорожного вокзала после реконструкции. В мероприятии приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Нуржан Кельбуганов, представители АО «НК «ҚТЖ», подрядной организации и жители города.

Выступая на церемонии открытия, Нуржан Кельбуганов подчеркнул значимость обновления пассажирской железнодорожной инфраструктуры страны.

«По поручению Главы государства в Казахстане реализуется масштабная программа реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов. Значительный объём работ проводится в Акмолинской области, где программа охватывает 16 железнодорожных вокзалов — это наибольшее количество среди регионов республики. Реализация данного проекта обеспечивает более комфортные условия для пассажиров и способствует повышению качества обслуживания», — отметил Нуржан Кельбуганов.

Железнодорожный вокзал станции Атбасар был построен в 1956 году. В рамках проекта прежнее здание было демонтировано, а на его месте возведен новый современный вокзальный комплекс. В здании полностью оборудованы внутренние помещения, обновлены инженерные коммуникации, выполнены работы по устройству кровли и фасада, реконструирован перрон и благоустроена прилегающая территория. В результате площадь вокзального комплекса увеличилась с 661 до 823 кв. метров.

Особое внимание уделено безопасности и доступности объекта. Обустроены новые эвакуационные пути, установлены соответствующие требованиям пожарной безопасности двери, для маломобильных групп населения оборудован пандус.

Вокзал станции Атбасар относится к вокзалам 3 класса. Среднесуточный пассажиропоток составляет около 310 человек. Через станцию проходят 16 пассажирских поездов, обеспечивающих железнодорожное сообщение с Астаной, Костанаем, Семей, Карагандой, Актобе, Уральском, Мангистау и другими городами Казахстана.

Реконструкция вокзала направлена на повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных и безопасных условий для посетителей.