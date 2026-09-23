Казахстан и Швейцария расширяют возможности для открытия воздушного сообщения

В Астане состоялись переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Швейцарской Конфедерации. Казахстанскую делегацию возглавила Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан Салтанат Томпиева. Швейцарскую делегацию возглавил Руководитель переговорного направления Федеральной администрации гражданской авиации Швейцарии (FOCA) г-н Лоран Ноэль. В переговорах также приняли участие представители авиакомпаний Air Astana, SCAT, SWISS International Air Lines, аэропорта г. Базель, а также представители Министерства иностранных дел РК и Посольства Швейцарской Конфедерации в РК.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития прямого авиасообщения и практические вопросы возможного открытия новых маршрутов.

По итогам переговоров авиационные власти двух стран подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий право назначенным авиакомпаниям выполнять до 28 пассажирских рейсов в неделю, а также установлена правовая база для выполнения грузовых рейсов без ограничений по частотам и емкостям.

Стороны также согласовали и парафировали текст проекта Соглашения о воздушном сообщении в целях его последующего подписания, которое сформирует обновленную правовую основу для дальнейшего развития авиасообщения между Казахстаном и Швейцарией.

Швейцарская сторона сообщила, что видит перспективы в развитии прямого авиасообщения между двумя странами и в настоящее время рассматривает возможность открытия регулярных рейсов в Казахстан.

Развитие прямого авиасообщения между Казахстаном и Швейцарией создаст дополнительные возможности для укрепления туристических, торгово-экономических и деловых связей между двумя странами, а также увеличения взаимных пассажирских и деловых потоков.