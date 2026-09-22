📌По итогам восьми месяцев текущего года на республиканских дорогах зафиксировано снижение числа дорожно-транспортных происшествий. По данным министра транспорта Нурлана Сауранбаева, озвученных на заседании Правительства, количество ДТП снизилось на 10%, число погибших сократилось на 14%, пострадавших – на 11%.

«Основной причиной аварий является несоблюдение правил водителями. Ключевые факторы ДТП распределились следующим образом: 35% – превышение скорости, 12% – несоблюдение дистанции, 11% – потеря контроля над транспортным средством, 8% – выезд на полосу встречного движения»,

— доложил Нурлан Сауранбаев.

Отмечено, что для минимизации аварийности в Казахстане продолжается работа по внедрению системы контроля средней скорости на всех республиканских и местных автодорогах страны. В настоящее время проект фиксации средней скорости движения охватывает 2,8 тыс. км платных дорог. В результате количество ДТП снизилось на 10%.

Кроме того, в целях повышения безопасности дорожной инфраструктуры более 11 тыс. км республиканских трасс переведено в I и II технические категории для минимизации риска лобовых столкновений.