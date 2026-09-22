В Министерстве транспорта Республики Казахстан состоялось выездное заседание Комитета по региональному и инфраструктурному развитию Курултая Республики Казахстан на тему «Текущее состояние и развитие транспортной отрасли».

В заседании приняли участие председатель и члены Комитета, руководство Министерства транспорта, руководители подведомственных организаций и отраслевых предприятий.

Руководство Министерства транспорта представило информацию о развитии и модернизации дорожной сети и автотранспортной отрасли. Отдельно рассмотрены вопросы повышения качества строительства и ремонта автомобильных дорог, совершенствования системы транспортного контроля, обеспечения безопасности и транспортной доступности регионов.

Кроме того, в рамках заседания были представлены цифровые решения Министерства транспорта, реализуемые в рамках «Цифрового правительства». Участники также ознакомились с применением технологий искусственного интеллекта в деятельности ведомства.

Руководители подведомственных организаций рассказали о реализации крупных автодорожных проектов. Отдельный блок был посвящен научно-технологическим решениям для развития дорожной отрасли, контролю качества и укреплению отраслевой научной базы.

Представители отраслевых предприятий продемонстрировали современные системы видеоконтроля и решения для цифровизации грузовых перевозок, включая платформу Smart Cargo.

Выездное заседание стало площадкой для открытого обсуждения текущего состояния транспортной отрасли, реализации ключевых инфраструктурных проектов, развития дорожной сети, цифровизации и внедрения современных технологий.