В Министерстве транспорта прошло выездное заседание Комитета Курултая по развитию транспортной отрасли
В Министерстве транспорта Республики Казахстан состоялось выездное заседание Комитета по региональному и инфраструктурному развитию Курултая Республики Казахстан на тему «Текущее состояние и развитие транспортной отрасли».
В заседании приняли участие председатель и члены Комитета, руководство Министерства транспорта, руководители подведомственных организаций и отраслевых предприятий.
Руководство Министерства транспорта представило информацию о развитии и модернизации дорожной сети и автотранспортной отрасли. Отдельно рассмотрены вопросы повышения качества строительства и ремонта автомобильных дорог, совершенствования системы транспортного контроля, обеспечения безопасности и транспортной доступности регионов.
Кроме того, в рамках заседания были представлены цифровые решения Министерства транспорта, реализуемые в рамках «Цифрового правительства». Участники также ознакомились с применением технологий искусственного интеллекта в деятельности ведомства.
Руководители подведомственных организаций рассказали о реализации крупных автодорожных проектов. Отдельный блок был посвящен научно-технологическим решениям для развития дорожной отрасли, контролю качества и укреплению отраслевой научной базы.
Представители отраслевых предприятий продемонстрировали современные системы видеоконтроля и решения для цифровизации грузовых перевозок, включая платформу Smart Cargo.
Выездное заседание стало площадкой для открытого обсуждения текущего состояния транспортной отрасли, реализации ключевых инфраструктурных проектов, развития дорожной сети, цифровизации и внедрения современных технологий.