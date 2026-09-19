Коллектив Министерства транспорта приняли участие в общегородском субботнике

Коллектив Министерство транспорта Республики Казахстан принял участие в общегородском субботнике.

Сотрудники Министерства совместно провели уборку на закрепленной территории. В рамках субботника были убраны сухие ветки, опавшие листья и приведен в порядок прилегающий участок.

В субботнике приняли участие руководство Министерства, сотрудники центрального аппарата и комитетов.

Проведение таких мероприятий способствует поддержанию чистоты и порядка в городе, а также формированию ответственного отношения к окружающей среде.