Коллектив Министерства транспорта приняли участие в общегородском субботнике
Коллектив Министерство транспорта Республики Казахстан принял участие в общегородском субботнике.
Сотрудники Министерства совместно провели уборку на закрепленной территории. В рамках субботника были убраны сухие ветки, опавшие листья и приведен в порядок прилегающий участок.
В субботнике приняли участие руководство Министерства, сотрудники центрального аппарата и комитетов.
Проведение таких мероприятий способствует поддержанию чистоты и порядка в городе, а также формированию ответственного отношения к окружающей среде.