В Кызылординской области завершена реконструкция трех железнодорожных вокзалов

В Кызылординской области завершена реконструкция вокзалов станций Жосалы, Торетам и Арал теңізі. Работы проведены в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны по поручению Главы государства.

На всех трех объектах обновлены фасады, кровля, внутренние помещения, инженерные системы, перроны и прилегающие территории. Установлены энергосберегающие окна и алюминиевые витражи, вокзалы оснащены необходимым оборудованием и мебелью. При отделке использованы современные материалы отечественного производства.

Двухэтажный вокзал станции Жосалы построен в 1905 году. Площадь здания составляет 628,8 кв. м. Через станцию проходят 22 пассажирских поезда, связывающих Жосалы с крупнейшими городами Казахстана, а также с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.

На станции Торетам реконструировано двухэтажное здание вокзала площадью 628,8 кв. м. Среднесуточный пассажиропоток превышает 340 человек. Через станцию проходят 22 пассажирских поезда.

Вокзал станции Арал теңізі, построенный в 1904 году, после реконструкции увеличен до 439,8 кв. м. Среднесуточный пассажиропоток превышает 640 человек. Через станцию проходят 24 пассажирских поезда, связывающих Арал с городами Казахстана и соседних стран.

В Кызылординской области продолжается обновление вокзалов станций Теренозек и Жалагаш.