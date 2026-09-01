Авиационная администрация Казахстана и Центр по расследованию транспортных происшествий и инцидентов подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества, разграничение ролей и обязанностей Авиационной администрации Казахстана и Центра при расследовании авиационных происшествий и инцидентов, повышение безопасности полетов и совершенствование национальной системы расследования авиационных происшествий и инцидентов.

Документ подписали Главный исполнительный директор Авиационной администрации Казахстана Майкл Дэниел и Председатель правления Центра по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Дархан Катышев.

Меморандум предусматривает развитие долгосрочного взаимодействия между организациями, регулярный обмен информацией и опытом, а также координацию организационных и процедурных вопросов в пределах компетенции каждой из Сторон.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет совершенствование национальной системы расследования авиационных происшествий и инцидентов с учетом Стандартов и Рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в том числе положений Приложений 13 и 19 к Конвенции о международной гражданской авиации.

В рамках Меморандума стороны будут взаимодействовать по вопросам обмена данными и аналитическими материалами, совершенствования законодательства и действующих процедур, разработки механизмов межорганизационного взаимодействия, а также внедрения передовой международной практики в сфере расследования авиационных событий и профилактики происшествий.

Также предусматривается совместная подготовка к мероприятиям и аудитам ИКАО, включая Универсальную программу ИКАО по проведению проверок в сфере организации контроля за обеспечением безопасности полетов – Подход постоянного наблюдения (USOAP CMA).

Важным принципом Меморандума является четкое разграничение обязанностей и компетенций между Авиационной администрацией Казахстана и Центром по расследованию транспортных происшествий и инцидентов при проведении расследований авиационных происшествий и инцидентов.

Реализация достигнутых договоренностей позволит усилить обмен информацией и профессиональным опытом, повысить эффективность выявления и предотвращения факторов риска, а также обеспечить дальнейшее внедрение международных стандартов и лучших практик в сфере безопасности полетов.