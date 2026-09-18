В Мюнхене состоялось первое заседание Казахстанско-Баварской рабочей группы

В городе Мюнхене Федеративной Республики Германия состоялось первое заседание Казахстанско-Баварской рабочей группы по сотрудничеству в экономической, научной и сельскохозяйственной сферах.

Мероприятие прошло под сопредседательством Вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан Олжаса Сапарбекова и Министра по делам Европы и международного сотрудничества Баварии Эрика Байсвенгера. В заседании принял участие Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия Нурлан Онжанов. От Министерства транспорта Республики Казахстан принял участие Вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

В ходе заседания были представлены инвестиционные возможности транспортного сектора Казахстана, отмечена открытость страны для сотрудничества с зарубежными партнёрами и последовательная работа по улучшению инвестиционного климата. Особое внимание было уделено развитию Среднего коридора как стратегического маршрута, связывающего Азию и Европу, а также перспективным проектам в сфере железнодорожной, портовой и аэропортовой инфраструктуры.

Особое внимание было уделено развитию Среднего коридора как стратегического маршрута, связывающего Азию и Европу, а также перспективным проектам в сфере железнодорожной, портовой и аэропортовой инфраструктуры.

Подчеркнута заинтересованность Казахстана в привлечении баварских компаний к реализации совместных проектов и обмену опытом в области инновационных технологий на транспорте.

Также было отмечено, что между Казахстаном и Германией в настоящее время выполняется 18 регулярных рейсов в неделю по пяти маршрутам, в том числе прямое авиасообщение по направлению Шымкент – Мюнхен. Открытие прямого рейса по данному направлению придало дополнительный импульс развитию деловых, инвестиционных и туристических связей, а также расширению контактов между бизнес-сообществами Казахстана и Баварии.