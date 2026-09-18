В Анталье состоялось заседание Казахстанско-Турецкой смешанной комиссии по автомобильному транспорту.

По итогам заседания достигнуты конкретные договорённости по дальнейшему развитию международных автомобильных перевозок и транзита между двумя странами.

Стороны договорились, что количественные ограничения на электронные разрешения отсутствуют. Данная договорённость позволит обеспечить более гибкое осуществление перевозок и оперативно реагировать на потребности перевозчиков.

Важным результатом стало предоставление казахстанским перевозчикам возможности осуществлять загрузку грузов из морских портов Турции для их последующей перевозки в Казахстан.

Стороны договорились ежегодно, начиная с 2026 года, обмениваться по 3 тысячи разрешений на перевозку таких транзитных грузов.

Участники заседания подчеркнули необходимость дальнейшего развития двусторонних и транзитных перевозок, отметив их значение для расширения торгово-экономического сотрудничества и укрепления транспортно-логистических связей между Казахстаном и Турцией.

По итогам встречи стороны выразили удовлетворение достигнутыми договорённостями и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок.