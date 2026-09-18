КаздорНИИ расширяет исследования дорожных технологий совместно с китайским институтом RIOH

По поручению Министерства транспорта Республики Казахстан делегация КаздорНИИ посетила Китай, где институт подписал Меморандум о взаимопонимании с Научно-исследовательским институтом автомобильных дорог Министерства транспорта КНР (RIOH). Стороны обсудили испытания дорожных конструкций, применение искусственного интеллекта, развитие «умных» дорог и подготовку специалистов.

Одной из ключевых тем стала возможность использования китайской полномасштабной кольцевой испытательной трассы RIOHTRACK для проверки казахстанских методик расчёта дорожных одежд. Такие испытания позволят сопоставить расчётные показатели с результатами, полученными в условиях реальной нагрузки, и использовать эти данные в дальнейших исследованиях КаздорНИИ.

Стороны также договорились проработать совместные исследования с применением новых дорожных материалов и технологий. Отдельное внимание уделили обмену опытом в использовании искусственного интеллекта для выявления повреждений дорожной инфраструктуры, развитию интеллектуальных транспортных систем, «умных» дорог и цифровых платформ управления.

В повестку сотрудничества вошли изучение китайского опыта организации логистических цепочек и управления грузопотоками, а также обучение и повышение квалификации казахстанских специалистов на базе RIOH. Кроме того, институты рассмотрят возможность создания научно-исследовательского консорциума и совместной работы над международными стандартами, в том числе в рамках ISO.

В ходе визита делегация КаздорНИИ ознакомилась с исследовательской инфраструктурой RIOH, включая испытательный комплекс площадью около 247 гектаров, лаборатории и системы сбора и анализа данных. В структуру китайского института входят пять национальных и 15 отраслевых научно-инновационных платформ.

Подписанный Меморандум закрепляет договорённости, достигнутые во время визита, и создаёт основу для подготовки совместных проектов. Следующий шаг – определить темы исследований, формат испытаний и возможности применения их результатов в дорожной отрасли Казахстана.