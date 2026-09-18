Казахстанская делегация приняла участие в форуме «Бакту – 2026» в Китае

В городе Тачэн (Китай) состоялся форум «Бакту – 2026», посвящённый развитию торгово-экономических связей и приграничного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.

В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта Республики Казахстан, акимата области Абай, АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «Кедентранссервис» и представители бизнеса.

В рамках форума заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан Елдос Нестай отметил важность дальнейшего развития транспортно-логистической инфраструктуры и международных транспортных коридоров.

По его словам, Казахстан последовательно развивает транспортные коридоры «Восток – Запад» и «Север – Юг», Транскаспийский международный транспортный маршрут, а также совершенствует пограничную и портовую инфраструктуру.

«Особое место в этой работе занимает сотрудничество с Китаем. По итогам первого полугодия 2026 года объём железнодорожных перевозок грузов между Казахстаном и Китаем достиг 18,7 млн тонн, увеличившись на 9%. При этом экспортные перевозки из Казахстана за этот период выросли более чем на 10%. Эти результаты являются наглядным отражением укрепления транспортной связанности наших стран», – подчеркнул Елдос Нестай.

Одним из ключевых направлений дальнейшего расширения транспортного взаимодействия является реализация масштабного проекта строительства железнодорожной линии «Бахты – Аягоз» протяжённостью 303 км.

Строительство новой железнодорожной линии ведётся в активном темпе. На сегодняшний день продолжаются работы по устройству земляного полотна, строительству искусственных сооружений и мостов, а также начата укладка рельсошпальной решётки. На объекте задействованы около 1,4 тыс. специалистов и порядка 900 единиц техники.

Реализация проекта позволит открыть третий железнодорожный пограничный переход между Казахстаном и Китаем, увеличить пропускную способность транспортного коридора до 25 млн тонн грузов в год и создать дополнительные возможности для развития транзитного потенциала страны.

Отметим, форум «Бакту» проводится уже в пятый раз и стал эффективной площадкой для реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей, развития торгово-экономического взаимодействия и расширения возможностей для деловых контактов и сотрудничества.