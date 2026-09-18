В Министерстве транспорта прошел день открытых дверей для детей сотрудников

В здании «Transport Tower» Министерства транспорта Республики Казахстан прошел день открытых дверей для школьников — детей сотрудников Министерства.

В мероприятии приняли участие школьники 7-х классов и старше. Ребята познакомились с работой Министерства, его основными направлениями и профессиями в сфере транспорта.

Программа началась с посещения ситуационного центра Министерства. Участникам рассказали о его основных функциях и показали, как современные инструменты помогают отслеживать и координировать работу транспортной отрасли. Также для ребят провели презентацию о деятельности Министерства и показали тематические видеоролики.

Затем состоялась экскурсия по структурным подразделениям Министерства. Школьники узнали, чем занимаются специалисты разных направлений, как организована работа и какие задачи решаются в сфере транспорта.

В ходе мероприятия дети могли задать сотрудникам Министерства интересующие их вопросы. Ребята узнали о различных профессиях в транспортной отрасли, особенностях работы и возможностях профессионального развития.

Отдельно ребятам показали условия, созданные для сотрудников Министерства. Участники ознакомились со спортивной зоной и другими возможностями, которые доступны сотрудникам для поддержания физической активности.

День открытых дверей стал возможностью для детей сотрудников ближе познакомиться с местом работы своих родителей, узнать больше о транспортной отрасли и увидеть, как устроена работа Министерства изнутри.

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