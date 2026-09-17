В Минтрансе состоялся семинар по вопросам правовой культуры

В Министерстве транспорта Республики Казахстан состоялся семинар-лекция на тему «Антикоррупционная культура в рамках закона и порядка».

Цель мероприятия – повышение правовой культуры государственных служащих, укрепление принципов законности и порядка, а также формирование устойчивых ценностей добросовестности и нетерпимости к коррупции.

Семинар-лекцию провел профессор кафедры конституционного и гражданского права Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук Жамаладен Ибрагимов.

В ходе выступления ученый отметил, что одним из ключевых факторов формирования антикоррупционной культуры является не только знание требований законодательства, но и их осознанное принятие и соблюдение в повседневной жизни.

По его словам, принцип «Закон и порядок» должен восприниматься не только как совокупность правовых норм, но и как внутреннее убеждение каждого человека. Особое значение в этом контексте имеют такие ценности, как честность, справедливость и ответственность.

Лектор также обратил внимание на инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по продвижению принципа «Адал азамат – Адал еңбек – Адал табыс» – «Честный гражданин – Честный труд – Честный доход». Отмечено, что данный подход направлен на укрепление в обществе культуры добросовестности, уважения к труду и ответственности за его результаты.

Профессор подчеркнул, что честность издревле является одной из значимых ценностей казахского общества. В этой связи особую роль играет семейное воспитание, поскольку уважение к закону, чувство ответственности и приверженность принципам честности формируются с раннего возраста.

В рамках лекции также была рассмотрена международная практика противодействия коррупции. В частности, ученый привел примеры Финляндии и Эстонии, где вопросы законности, открытости и формирования культуры добросовестности рассматриваются как важные составляющие общественного развития.

По мнению лектора, эффективная антикоррупционная культура не должна ограничиваться исключительно мерами наказания. В обществе необходимо последовательно укреплять уважение к закону, честному труду и личной ответственности.

Кроме того, была отмечена роль цифровизации, открытости государственных процессов и повышения правовой грамотности граждан в формировании правовой культуры.