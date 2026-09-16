FlyDubai запускает грузовые рейсы между Казахстаном и ОАЭ

Министерство транспорта РК продолжает работу по развитию авиационных хабов и расширению международного воздушного сообщения.

Так, со 2 октября 2026 года авиакомпания FlyDubai планирует начать выполнение грузовых рейсов по маршруту Алматы – Дубай – Алматы.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю на воздушных судах Boeing 737 и обеспечат перевозку импортных и экспортных грузов между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Запуск грузовых рейсов расширит возможности для развития торгово-экономических связей между двумя странами, а также создаст дополнительные логистические возможности для казахстанского бизнеса.

Развитие грузовой авиации является одним из приоритетных направлений укрепления транспортно-логистического потенциала Казахстана, повышения его транзитной привлекательности и дальнейшего формирования авиационных хабов в стране.