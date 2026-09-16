В Семее продолжаются работы по реконструкции железнодорожного вокзала

Заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан Елдос Нестай ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала в городе Семей.

В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству кровли, наружной и внутренней отделке помещений, системам отопления и вентиляции, водоснабжению и канализации, а также электромонтажные работы. На период проведения ремонта для пассажиров организованы временные пункты обслуживания.

В ходе осмотра особое внимание уделено качеству выполняемых работ и соблюдению установленных сроков. По итогам осмотра Елдос Нестай поручил максимально ускорить темпы работ и обеспечить их завершение в установленные сроки.

Также отмечено, что внутренние работы в здании вокзала и благоустройство прилегающей территории необходимо проводить параллельно и комплексно. При этом особое внимание следует уделить тому, чтобы обновленный вокзал и прилегающая территория соответствовали современным требованиям и создавали комфортные условия для пассажиров.

Реконструкция вокзала в Семее является частью масштабной программы по модернизации железнодорожной вокзальной инфраструктуры, реализуемой по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В рамках программы по стране обновляются 124 железнодорожных вокзала, 10 из которых находятся в области Абай.

В регионе уже полностью обновлены и введены в эксплуатацию железнодорожные вокзалы станций Ауыл, Белагаш, Дегелен, Шар, Ушбиик, Жарма и Жаланашколь.

Работа по модернизации пассажирской инфраструктуры направлена на повышение качества обслуживания пассажиров, создание комфортных условий и приведение объектов железнодорожной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями.