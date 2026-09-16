Турецкая авиакомпания «SunExpress» планирует открытие рейсов по маршруту Астана – Измир

Министерством транспорта Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

15 сентября текущего года состоялась встреча Председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан с представителями турецкой авиакомпании «SunExpress».

Авиакомпания «SunExpress» планирует запуск регулярных рейсов по новому направлению из Измира в Астану. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по средам и субботам на ВС типа B-737.

Кроме того, с 25 октября текущего года авиакомпания увеличивает частоту выполнения рейсов по действующему направлению Алматы – Измир с 2 до 3 рейсов в неделю.

Ожидается, что открытие авиасообщения и увеличения количества рейсов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.