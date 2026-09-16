VIII БИЗНЕС-ФОРУМ «NEW SILK WAY» - ГЛАВНАЯ ДИАЛОГОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПЛОЩАДКА КАЗАХСТАНА

15-16 октября 2026 года в Астане в рамках Транспортной недели Казахстана, параллельно с XXIX международной выставкой «TransLogistica Kazakhstan 2026», состоится VIII бизнес-форум «NEW SILK WAY».

Форум объединит представителей государственных органов, международных организаций, транспортно-логистического бизнеса и экспертного сообщества.

Деловая программа форума включает встречи и заседания министров транспорта и руководителей профильных органов в рамках ЕАЭС, ОЭС и СНГ, а также мероприятия по развитию ключевых международных транспортных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), Трансафганский транспортный коридор и МТК «Север – Юг».

Основным мероприятием форума станет стратегическая сессия, посвященная теме «Цифровой Шелковый путь: искусственный интеллект, сквозные технологии логистики».

Приглашаем представителей государственных органов, международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества принять активное участие в деловой программе Форума.

Ссылка для регистрации: https://newsilkwayforumkz.com/