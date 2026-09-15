В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан в Республику Корея достигнуты новые договорённости по развитию технологий городской воздушной мобильности (UAM), беспилотной авиации и цифрового управления низковысотным воздушным пространством в Казахстане.

Ключевым документом в сфере цифровизации транспорта стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан, Министерством искусственного интеллекта и цифрового развитияРеспублики Казахстан и Министерством земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея (MOLIT).

Документ подписали Заместитель Премьер-Министра–министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев, Министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев и Министр MOLIT Ким Юн Док.

Меморандум направлен на развитие сотрудничества в области передачи технологий, создания и внедрения системы управления движением беспилотных авиационных систем (UTM) . Документ также предусматривает перспективу подготовки полномасштабного межправительственного соглашения в сфере UTM.

Уполномоченными партнёрами по практической реализации проекта определены южнокорейская государственная корпорация Korea Airports Corporation (KAC) и казахстанская компания Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG).

Сотрудничество предусматривает передачу и локализацию современных цифровых технологий для управления низковысотным воздушным пространством и создание технологической основы для безопасной интеграции беспилотных авиационных систем, eVTOL и других видов воздушного транспорта в единую цифровую экосистему Казахстана.

В рамках достигнутых договорённостей предусматривается передача необходимых технологий и цифровых решений для локального развертывания системы UTM в Казахстане. Это создаст основу для технологической независимости и позволит обеспечить локальное управление системой и обработку данных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В целях безопасного внедрения новых технологий Министерство транспорта Республики Казахстан рассмотрит возможность применения механизма экспериментального правового режима (регуляторной «песочницы») и соответствующих мер государственной поддержки для участников проекта.

При реализации проекта будут учитываться применимые международные стандарты и рекомендуемая практика Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также требования Республики Казахстан в области авиационной безопасности, кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры.

Сотрудничество KAC и AAAG является частью более широкой программы по формированию в Казахстане экосистемы Городской воздушной мобильности, включающей цифровое управление воздушным движением, инфраструктуру для eVTOL, вертипорты и решения для беспилотной логистики.

Alatau City станет первой площадкой для практического внедрения передовых решений UTM и формирования современной экосистемы воздушной мобильности в Казахстане.