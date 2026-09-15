Минтранс проверил ход реконструкции железнодорожных вокзалов в Жамбылской области

После публикаций в средствах массовой информации и обращений пассажиров по вопросам организации прохода к вагонам на период реконструкции железнодорожного вокзала Тараза Министерством транспорта РК проведен комиссионный выезд на объект.

В комиссионном выезде приняли участие заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Елдос Нестай, представители АО «НК «ҚТЖ», местных исполнительных органов и подрядных организаций.

В ходе выезда изучена организация прохода пассажиров к вагонам, определены возможные проблемные участки и рассмотрены условия пребывания пассажиров на период реконструкции. Особое внимание уделено вопросам безопасности, понятной навигации и обеспечению беспрепятственного доступа для всех категорий пассажиров.

По итогам осмотра ответственным организациям даны поручения по устранению выявленных недостатков и обеспечению безопасного и удобного прохода пассажиров к поездам. Также поставлена задача усилить информирование пассажиров об изменениях маршрутов прохода и обеспечить постоянный контроль за состоянием временной инфраструктуры на период проведения реконструкции.

В рамках реконструкции железнодорожного вокзала Тараза предусмотрено комплексное обновление пассажирской инфраструктуры. В настоящее время обновляются здание вокзала и пассажирская платформа. В здании выполняются ремонтные работы, модернизируются инженерные системы, устанавливаются современное оборудование и мебель. Для повышения комфорта и безопасности пассажиров предусмотрены эскалаторы, электронные информационные табло, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Также в рамках рабочей поездки осмотрены железнодорожные вокзалы станции Шу и Түрксіб.

На вокзале станции Шу продолжается комплексная реконструкция с обновлением здания, инженерных сетей, платформы и прилегающей территории. На станции Түрксіб, вокзал которой построен в 1927 году, реконструкция завершена в августе текущего года.

По итогам осмотра ответственным организациям даны поручения по устранению выявленных недостатков, обеспечению безопасной организации пассажиропотока, ускорению строительно-монтажных работ и соблюдению установленных сроков.