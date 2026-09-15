Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с ходом реализации проектов в сфере транспортной инфраструктуры.

Вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры были рассмотрены в ходе презентации деятельности Актауского морского торгового порта, порта Құрық и Актауского международного контейнерного хаба. Годовая производственная мощность порта Актау составляет 11,8 млн тонн, пропускная способность порта Құрық – 6 млн тонн, проектная мощность Актауского международного контейнерного хаба, первый этап которого был введен в марте 2026 года, достигает 240 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте в год. Развитие этих объектов направлено на увеличение грузоперевозок через Каспийское море и повышение транзитного потенциала Казахстана по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Также в рамках рабочей поездки состоялось ознакомление с ходом реконструкции железнодорожного вокзала Мангистау. Представлена информация о степени готовности объекта, темпах реализации проекта и выполнении строительных работ.

На месте действующего вокзала формируется современный пассажирский комплекс, соответствующий современным требованиям безопасности, комфорта и качества обслуживания. По завершении реконструкции площадь здания увеличится с 763,7 до 8 899 кв. метров.

В обновленном вокзале будут предусмотрены просторные залы ожидания, билетные кассы, зоны обслуживания пассажиров, комната матери и ребенка. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для граждан с особыми потребностями. Реконструкция вокзала Мангистау является частью масштабной работы по обновлению железнодорожной инфраструктуры страны в рамках исполнения поручений Главы государства.