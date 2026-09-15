В Казахстане отмечен рост железнодорожных перевозок зерна

В Казахстане сохраняется положительная динамика железнодорожных перевозок зерна. За восемь месяцев 2026 года по железной дороге перевезено 9,3 млн тонн зерна, что на 13% больше показателя за аналогичный период 2025 года — тогда объем перевозок составил 8,2 млн тонн.

С началом нового сезона уборочной кампании уже перевезен первый миллион тонн зерна. В августе текущего года объем железнодорожных перевозок составил 1,1 млн тонн, увеличившись на 35% по сравнению с августом прошлого года.

Значительный рост отмечается и в экспортных перевозках. За восемь месяцев 2026 года на внешние рынки по железной дороге отправлено 7,2 млн тонн зерна, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,3 млн тонн).

Основной объем экспортных перевозок пришелся на страны Центральной Азии — 4,8 млн тонн, что на 37% выше показателя прошлого года. В частности, в Узбекистан отправлено 3,6 млн тонн зерна (+50%), в Таджикистан — 1 млн тонн (+17%), в Афганистан — 655 тыс. тонн, что в 4,4 раза больше прошлогоднего показателя. В Китай перевезено 558 тыс. тонн зерна, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Для обеспечения стабильных и своевременных перевозок зерна Министерством транспорта Республики Казахстан создана рабочая группа по организации и координации перевозок зерна железнодорожным транспортом.

Рабочая группа координирует деятельность всех участников перевозочного процесса, контролирует готовность железнодорожной инфраструктуры и вагонного парка к увеличению объемов перевозок. Особое внимание уделяется обеспечению равномерной погрузки, эффективной организации движения вагонов, а также недопущению их скопления и простоев на станциях.