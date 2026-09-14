Продолжается строительство аэропортов Зайсан и Катон-Карагай

Под эгидой Министерства транспорта РК состоялась рабочая поездка Вице-министра транспорта Республики Казахстан Талгата Ластаева в Восточно-Казахстанскую область на объекты строительства аэропортов Зайсан и Катон-Карагай.

В рабочей поездке также приняли участие заместитель акима Восточно-Казахстанской области Бакытжан Байахметов, генеральный директор РГП «Казаэронавигация» Фаат Богдашкин, главный исполнительный директор Авиационной администрации Казахстана Майкл Дэниел, аким Зайсанского района ВКО Аэлита Ахметсалимкызы, а также представители подрядных строительных организаций.

В ходе посещения объектов рассмотрены текущие темпы строительно-монтажных работ, степень готовности основных объектов аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры, а также вопросы дальнейшей подготовки аэропортов к вводу в эксплуатацию.