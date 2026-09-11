Минтранс и ЕБРР обсудили перспективы развития железнодорожной отрасли

В Министерстве транспорта Республики Казахстан состоялась рабочая встреча под председательством Вице-министра транспорта Жанибека Тайжанова с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В центре обсуждения были актуальные вопросы развития железнодорожной отрасли, повышения эффективности инфраструктуры и дальнейшего совершенствования отраслевых механизмов.

Стороны рассмотрели вопросы тарифной политики, эффективного использования железнодорожной инфраструктуры, подготовки АО «НК «Қазақстан темір жолы» к проведению IPO, а также привлечения долгосрочного финансирования для реализации инфраструктурных проектов.

Отдельный блок был посвящен реформированию железнодорожной отрасли, развитию конкурентной среды и созданию устойчивых и прозрачных условий для всех участников рынка.

Важной темой стало расширение сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития. Обсуждены возможности применения международного опыта, экспертной поддержки и финансовых инструментов ЕБРР при реализации приоритетных проектов в сфере железнодорожной инфраструктуры.

Участники подчеркнули значимую роль ЕБРР в поддержке инфраструктурного развития Казахстана и выразили заинтересованность в укреплении взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам стороны договорились продолжить совместную работу по обозначенным направлениям, включая проработку перспективных механизмов финансирования и развитие взаимодействия в железнодорожной сфере.