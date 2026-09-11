В регионах страны продолжаются работы по реконструкции железнодорожных вокзалов

В Жамбылской, Акмолинской и Атырауской областях завершена реконструкция четырех железнодорожных вокзалов — Турксиб, Есиль, Ельтай и Исатай. Работы проведены в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства. Главная задача реконструкции — сделать вокзалы более удобными, безопасными и доступными для пассажиров.

Вокзал станции Турксиб Жамбылской области, построенный в 1927 году, прошел комплексную реконструкцию. Сегодня это современное двухэтажное здание площадью 1273,6 кв. м. В ходе работ обновлены внутренние помещения и инженерные системы, реконструирован перрон, благоустроена прилегающая территория. Особое внимание уделено безопасности и комфортному пребыванию пассажиров.

Среднесуточный пассажиропоток вокзала составляет свыше 300 человек. Через станцию проходят 38 пассажирских поездов, связывающих Турксиб с крупнейшими городами Казахстана, курортом Бурабай, а также с Россией и Кыргызстаном.

Сразу два вокзала в Акмолинской области — Есиль и Ельтай — открылись после реконструкции. Вокзал станции Есиль построен в 1943 году. После реконструкции его площадь увеличилась с 406 до 485,4 кв. м. Среднесуточный пассажиропоток составляет свыше 200 человек, а через станцию проходят 18 пассажирских поездов.

Вокзал Ельтай, построенный в 1973 году, также полностью обновлен. Его площадь увеличилась с 217,9 до 246,8 кв. м. Через станцию проходят 10 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Павлодаром, Кокшетау, курортом Бурабай, Петропавловском, Костанаем, Астаной и Карагандой.

На обоих объектах обновлены кровля, инженерные сети и внутренние помещения, реконструированы перроны и благоустроены прилегающие территории. Фасады получили современную отделку.

При реконструкции особое внимание уделено безопасности и доступности. Организованы дополнительные эвакуационные пути, установлены противопожарные двери, для маломобильных пассажиров оборудованы пандусы. В отделке использованы долговечные, пожаробезопасные и легко моющиеся материалы, преимущественно казахстанского производства.

Вокзал станции Исатай в Атырауской области, построенный в 1970 году, после реконструкции увеличил площадь со 129,3 до 214,65 кв. м. Здесь обновлены кровля, инженерные системы, фасад и внутренние помещения, установлены новая мебель и оборудование, благоустроена прилегающая территория. Для отделки применены современные материалы казахстанского производства.

Через станцию проходят 10 пассажирских поездов, связывающих Исатай с Атырау, а также с направлениями на Россию, Узбекистан и Таджикистан.

После реконструкции вокзалы отвечают современным требованиям к безопасности, доступности и качеству обслуживания.