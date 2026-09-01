В Жетысуской области после реконструкции открылся обновленный вокзал станции Достык

В Жетысуской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Достык, расположенной на границе с КНР. Вокзал построен в 1961 году. Среднесуточный пассажиропоток составляет 158 человек. Через станцию проходят 14 пассажирских поездов, следующих в направлениях Алматы, Актогай, Балхаш, Караганда и Астана.

В ходе реконструкции обновлены здание вокзала, кровля и инженерные сети. Проведены внутренняя и наружная отделка помещений. Реконструирован перрон, благоустроена прилегающая территория.

Работы выполнены в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны по поручению Главы государства.

После реконструкции вокзал соответствует современным требованиям к безопасности и комфорту пассажиров.