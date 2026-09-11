Неосторожные высказывания на борту могут привести к задержке рейса и ответственности

В обычной жизни некоторые слова могут быть просто частью разговора или шутки. Но в самолёте они приобретает совсем другой смысл.

В авиации слова вроде «бомба», «взрыв», «террорист», «оружие», «захват» и другие высказывания могут указывать на угрозу безопасности. Любая информация о возможной угрозе рассматривается всерьёз, а экипаж и службы авиационной безопасности обязаны действовать по установленным процедурам.

Например, случай на рейсе Алматы – Актау, когда один из пассажиров произнёс слово «бомба». К ситуации тут же подключились сотрудники авиационной безопасности и транспортной полиции, мужчину сняли с рейса, вылет которого в итоге был задержан почти на два часа.

Это может показаться чрезмерной реакцией, но для авиации – нет. Экипаж не может определить на слух, была ли это шутка, оговорка или реальная информация об угрозе.

Поэтому при любом подобном высказывании мгновенно запускаются процедуры авиационной безопасности: проверка самолёта и багажа, привлечение специальных служб, возможная эвакуация или ограничение доступа в отдельных зонах аэропорта.

В результате может потребоваться замена борта или экипажа, перенос рейса и повторное обслуживание пассажиров – это все означает дополнительные расходы для авиакомпании и аэропорта.

В Казахстане в соответствии со ст.273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом, либо исправительными работами, либо ограничением или лишением свободы.

В самолёте и аэропорту запрещено шутить и произносить без повода слова: о бомбе, взрывчатке, оружии, пистолете, террористах, теракте, захвате самолёта, о намерении причинить вред пассажирам или экипажу, наличии опасных предметов в багаже или ручной клади.

Причём неважно, сказано это «в шутку» или всерьёз. Если фраза потенциально указывает на угрозу, сотрудники авиационной безопасности должны отнестись к ней соответствующим образом.

Пассажиры должны помнить – одна неосторожная фраза может привести не только к задержке собственного рейса, но и создать неудобства для сотен пассажиров, экипажа и работы аэропорта.