В Костанайской области обсудили развитие транспортной инфраструктуры региона

Вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов провел встречу с жителями Костанайской области, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы развития транспортной инфраструктуры региона.

Участники встречи обсудили реализацию стратегического проекта «Центр – Запад», качество и безопасность автомобильных дорог, контроль за большегрузным транспортом и соблюдение весовых ограничений. Также подняты вопросы привлечения местных подрядчиков к строительству и содержанию дорог.

Отдельно рассмотрены вопросы работы пунктов пропуска, в том числе образования очередей на «Кайраке», а также перспективы их модернизации и увеличения пропускной способности.

В сфере авиации жители предложили рассмотреть возможность прямого авиасообщения Костанай – Актау и пересмотреть расписание рейсов Костанай – Аркалык. По железнодорожному транспорту обсуждались обновление пассажирских вагонов и модернизация вокзалов и станций.

По всем вопросам даны соответствующие разъяснения и озвучены дальнейшие планы в сфере транспорта.

По итогам встречи все предложения и обращения жителей внесены в протокол. Вице-министр поручил ответственным подразделениям проработать поднятые вопросы и держать их на особом контроле.