В Костанае завершена реконструкция железнодорожного вокзала

В городе Костанай завершена реконструкция железнодорожного вокзала. В торжественном мероприятии, посвященном открытию обновленного объекта, приняли участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов, вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов, представители общественности, ветераны отрасли и жители города.

Выступая на церемонии открытия, вице-министр транспорта подчеркнул значимость модернизации пассажирской железнодорожной инфраструктуры страны.

«Железнодорожный вокзал Костаная является важным транспортным объектом и одним из ключевых звеньев пассажирской инфраструктуры региона. По поручению Главы государства в Казахстане реализуется масштабная программа реконструкции и модернизации железнодорожных вокзалов. Всего по стране обновляются 124 объекта, что позволит создать современные, комфортные и безопасные условия для миллионов пассажиров», — отметил Жанибек Тайжанов.

Построенное в 1974 году здание вокзала сегодня отвечает современным требованиям пассажирской инфраструктуры. Общая площадь здания увеличилась с 7 412 до 8 483 квадратных метров, а сам объект представляет собой современное трехэтажное здание, ориентированное на создание комфортных условий для пассажиров.

В ходе реконструкции выполнен комплекс строительно-монтажных работ. Проведены монтаж кровли, наружная и внутренняя отделка здания, а также модернизация инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Кроме того, реконструирован перрон, благоустроена прилегающая территория, а также установлены новая мебель и необходимое оборудование.

Особое внимание уделено архитектурному облику здания и качеству применяемых материалов. Фасад вокзала облицован фиброцементными панелями и гранитом. Во внутренней отделке использованы долговечные, пожаробезопасные и практичные материалы, соответствующие современным требованиям. Напольное покрытие выполнено из гранита и керамогранита. При проведении работ преимущественно использовались материалы отечественного производства.

Вокзал Костанай относится к вокзалам 1 класса. Его среднесуточный пассажиропоток составляет порядка 2 049 человек. Через станцию курсируют 18 пассажирских поездов, обеспечивающих железнодорожное сообщение с Астаной, Алматы, Шу, Карагандой, Тоболом, Атырау, Уральском, Актобе, курортной зоной Бурабай и Кокшетау.

Проведенная реконструкция позволит существенно повысить качество обслуживания пассажиров, создать более комфортные и безопасные условия для ожидания и поездок, а также улучшить внешний облик одного из ключевых объектов железнодорожной инфраструктуры Костанайской области.