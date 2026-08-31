В области Абай завершена реконструкция трех железнодорожных вокзалов

В области Абай завершена реконструкция железнодорожных вокзалов станций Ушбиик, Шар и Жарма. Обновление объектов проведено в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.

Реконструкция вокзалов направлена на повышение качества обслуживания пассажиров, создание комфортных и безопасных условий для пассажиров и работников железной дороги, а также обновление объектов железнодорожной инфраструктуры с учетом современных требований.

Железнодорожный вокзал станции Ушбиик, построенный в 1980 году, относится к вокзалам 2 типа. В рамках реконструкции выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации, пристройки, наружной и внутренней отделке здания, внутренним инженерным коммуникациям и перрону.

Через станцию проходят 10 пассажирских поездов, обеспечивающих железнодорожное сообщение с Семеем, Кызылордой, Алматы, Оскеменом, Актогаем, Шу, Таразом, Шымкентом, Туркестаном, Павлодаром и Карагандой, а также с Россией.

Железнодорожный вокзал станции Шар, построенный в 1982 году, относится к вокзалам 1 типа. В ходе реконструкции обновлены каркас здания и кровля, выполнены наружная и внутренняя отделка, обновлены наружные сети водоснабжения и внутренние инженерные коммуникации, проведена реконструкция перрона.

Через станцию проходят 18 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Семеем, Кызылордой, Алматы, Оскеменом, Достыком, Карагандой, Астаной, Актогаем, Балхашом, Шу, Шымкентом и Туркестаном, а также с Россией.

На станции Жарма реконструирован вокзал, построенный в 1996 году и относящийся к вокзалам 2 типа. В рамках проекта выполнены работы по устройству нулевого цикла и каркаса здания, проведена внутренняя отделка помещений, обновлены наружные инженерные сети водоснабжения и канализации, реконструирован перрон.

Через станцию проходят 12 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Семеем, Кызылордой, Оскеменом, Алматы, Павлодаром, Карагандой, Достыком, Актогаем и Балхашом, а также с Россией.

Таким образом, в области Абай обновлены три железнодорожных вокзала, имеющих важное значение для обеспечения пассажирских перевозок и транспортной доступности населенных пунктов региона. Реализация проектов позволит повысить уровень пассажирского сервиса, улучшить условия ожидания и пребывания на вокзалах, а также обеспечить соответствие объектов современным требованиям безопасности, комфорта и качества обслуживания.