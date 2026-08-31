Исторический вокзал станции Жарык встречает пассажиров в новом облике

В Карагандинской области завершены работы по реконструкции железнодорожного вокзала станции Жарык. Обновление объекта проведено в рамках масштабной программы по модернизации железнодорожных вокзалов, реализуемой по поручению Главы государства.

Железнодорожный вокзал станции Жарык был построен в 1936 году. В ходе реконструкции проведено комплексное обновление здания общей площадью 484 кв. м. Одноэтажный вокзал полностью преобразился и получил современный облик с учетом требований к безопасности и комфорту пассажиров.

В рамках проекта выполнены работы по монтажу кровли, наружной и внутренней отделке здания, обновлению инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Проведена реконструкция перрона и благоустройство прилегающей территории, установлены новая мебель и необходимое оборудование.

Особое внимание уделено качеству отделочных материалов и созданию комфортной пассажирской среды. Фасад здания отделан жидким травертином. Во внутренних помещениях использованы долговечные, пожаробезопасные и легко моющиеся материалы. Напольные покрытия выполнены из гранита, керамогранита и коммерческого линолеума. При проведении ремонтно-строительных работ применялись материалы казахстанского производства.

В целях повышения уровня безопасности организованы новые эвакуационные пути, установлены двери в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности.

Вокзал станции Жарык относится к вокзалам I типа. Среднесуточный пассажиропоток составляет порядка 142 человек. Через станцию проходят 30 пассажирских поездов, обеспечивающих железнодорожное сообщение с Астаной, Карагандой, Костанаем, Шу, Алматы, Акадыром, Отаром, Кокшетау, курортной зоной Бурабай, Петропавловском, Балхашом, Достыком, Павлодаром, Таразом, Шымкентом, Туркестаном, Кызылордой, Жезказганом и Семеем.

Реконструкция вокзала направлена на повышение качества обслуживания пассажиров, создание комфортных и безопасных условий, а также улучшение внешнего облика объекта железнодорожной инфраструктуры.