В Актюбинской области открылся реконструированный вокзал станции Алга

В Актюбинской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Алга. Работы проведены в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, реализуемой по поручению Главы государства.

Железнодорожный вокзал станции Алга, построенный в 1935 году, прошел комплексную реконструкцию. В рамках проведенных работ объект был полностью обновлен с учетом современных требований к пассажирской инфраструктуре. Общая площадь здания составляет 379 кв. метров.

В ходе реконструкции выполнены работы по устройству каркаса здания и кровли, наружной и внутренней отделке, обновлению внутренних инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории.

Особое внимание уделено обновлению архитектурного облика и внутреннего пространства вокзала. Фасад здания облицован современными фиброцементными панелями. При внутренней отделке использованы декоративная штукатурка и улучшенная водоэмульсионная окраска. Установлены подвесные потолки типа «Армстронг». Для напольного покрытия применены керамогранит, керамическая нескользящая и модульная виниловая плитка.

Железнодорожный вокзал станции Алга относится к вокзалам I типа. Через станцию проходят 14 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Алматы, Актобе, Астаной, Мангистау, Бейнеу, Оралом, Таразом, Шымкентом, Туркестаном, Шу и Кызылордой.

Проведенная реконструкция позволит повысить качество обслуживания пассажиров, создать более комфортные и безопасные условия для посетителей и работников железнодорожной отрасли, а также улучшить внешний облик объекта железнодорожной инфраструктуры.