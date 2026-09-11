Казахстан и Узбекистан расширяют транспортное сотрудничество в сфере туризма

По приглашению Посла Республики Узбекистан в Республике Казахстан вице-министр транспорта Талгат Ластаев и вице-министр туризма и спорта Мирас Толеубаев приняли участие в мероприятии, посвящённом развитию туристического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

Одним из ключевых вопросов встречи стало развитие авиационного сообщения между двумя странами.

Сегодня между Казахстаном и Узбекистаном выполняется 70 рейсов в неделю, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. При этом география полетов заметно расширяется – прямое авиасообщение развивается уже не только между крупнейшими городами, но и между регионами двух стран. Пассажиропоток между странами в текущем году вырос более чем на 30%.

В этом году открыты новые авиамаршруты, связавшие регионы Казахстана и Узбекистана. В частности, Атырау, Уральск, Костанай и Актобе получили прямое авиасообщение с Ташкентом, а Алматы — с Самаркандом и Ургенчем.

Развитие транспортной связанности создает дополнительные возможности для формирования новых туристических маршрутов, увеличения взаимных поездок и дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.