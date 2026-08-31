Два обновленных железнодорожных вокзала открылись в Акмолинской области

В Акмолинской области завершена реконструкция железнодорожных вокзалов станций Ельтай и Есиль. Обновление объектов проведено в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.

В ходе реконструкции проведены комплексные работы по обновлению зданий вокзалов, инженерной инфраструктуры, пассажирских зон и прилегающих территорий. Выполнены работы по монтажу и ремонту кровли, наружной и внутренней отделке, устройству инженерных сетей, реконструкции перронов и благоустройству территорий.

Особое внимание уделено повышению уровня безопасности и доступности вокзалов. Организованы новые эвакуационные пути, установлены двери в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а для маломобильных групп населения оборудованы пандусы.

При обновлении объектов применены современные, долговечные, пожаробезопасные и легко моющиеся материалы. Фасады вокзалов облицованы фиброцементными панелями, в отделке помещений использованы керамогранит, гранит и коммерческий линолеум. При проведении строительных работ применялись материалы казахстанского производства.

Железнодорожный вокзал станции Ельтай был построен в 1973 году. В результате реконструкции площадь одноэтажного здания увеличена с 217,9 до 246,8 кв. м. Вокзал относится ко 2 типу. Через станцию проходят 10 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Павлодаром, Кокшетау, курортом Бурабай, Петропавловском, Костанаем, Астаной и Карагандой.

Железнодорожный вокзал станции Есиль был построен в 1943 году. В ходе реконструкции площадь одноэтажного здания с используемым подвальным помещением увеличена с 406 до 485,4 кв. м. Вокзал относится к 3 классу. Через станцию проходят 18 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Костанаем, Шу, Алматы, Астаной, Карагандой, Оралом, Актобе, Мангистау, Бейнеу, Семеем и Аркалыком.

Реконструкция железнодорожных вокзалов позволит повысить качество обслуживания пассажиров, создать более комфортные, безопасные и доступные условия для посетителей и работников железнодорожной отрасли, а также улучшить внешний облик объектов транспортной инфраструктуры.