Современный и комфортный: завершена реконструкция вокзала станции Исатай

В Атырауской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Исатай. Обновленный вокзал стал современнее, комфортнее и функциональнее, что позволит улучшить условия обслуживания пассажиров и повысить качество предоставляемых услуг.

Железнодорожный вокзал станции Исатай был построен в 1970 году. В рамках проекта проведена комплексная реконструкция одноэтажного здания. В результате площадь вокзала увеличилась со 129,3 до 214,65 кв. м.

В ходе реконструкции выполнены работы по устройству каркаса здания и кровли, проведена наружная и внутренняя отделка, обновлены внутренние инженерные сети, благоустроена прилегающая территория. В здании установлены новая мебель и необходимое оборудование.

Фасад вокзала облицован алюминиевыми композитными панелями. Во внутренней отделке применена декоративная штукатурка с улучшенной водоэмульсионной окраской. Установлены подвесные потолки из алюминиевых реек, в качестве напольного покрытия использованы керамогранит и линолеум. При проведении реконструкции применялись материалы казахстанского производства.

Вокзал станции Исатай относится к вокзалам 2 типа. Через станцию проходят 10 пассажирских поездов, обеспечивающих железнодорожное сообщение с Атырау, а также с Россией, Узбекистаном и Таджикистаном.

Реконструкция вокзала станции Исатайпроводится в рамках системной работы по модернизации пассажирской инфраструктуры и направлена на создание комфортных, безопасных и доступных условий для пассажиров.