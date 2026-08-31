Вокзал станции Түрксіб с почти вековой историей обновлен

В Жамбылской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Түрксіб, построенного в 1927 году.

В рамках реконструкции проведен комплексный ремонт существующего двухэтажного здания вокзала общей площадью 1 301 кв. метр.

В ходе реконструкции выполнены монтаж кровли, наружная и внутренняя отделка здания, обновление наружных и внутренних инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Проведены работы по реконструкции перрона и благоустройству прилегающей территории, установлены оборудование и мебель.

Особое внимание уделено обновлению фасада и повышению энергоэффективности здания. Фасад облицован долговечным травертином, цоколь — гранитной плиткой казахстанского производства. Установлены новые окна и алюминиевые витражи «тёплой» стоечно-ригельной системы с энергосберегающими стеклопакетами отечественного производства.

Полностью заменена кровля с применением современных материалов и теплоизоляции. При внутренней отделке использованы современные негорючие материалы, установлены реечные потолки со звукоизоляцией и износостойкие напольные покрытия.

Вокзал станции Турксиб относится к 3 классу. Через станцию проходят 38 пассажирских поездов, обеспечивающих железнодорожное сообщение с Астаной, Алматы, Карагандой, Павлодаром, Кокшетау, курортом Бурабай, Петропавловском, Актобе, Таразом, Шу, Шымкентом, Туркестаном, Семеем, Мангистау, Кызылордой, Уральском и Атырау, а также с Россией и Кыргызстаном.

Обновление вокзала позволит улучшить условия пребывания пассажиров, повысить уровень безопасности и качества обслуживания, а также обеспечить более эффективное использование здания в соответствии с современными требованиями к объектам железнодорожной инфраструктуры.