В области Абай завершена реконструкция вокзала Жаланашколь

В области Абай завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Жаланашколь. Вокзал обслуживает пассажиров, следующих в курортную зону озера Алаколь. В высокий сезон среднесуточный пассажиропоток достигает 617 человек.

Через станцию проходят 14 пассажирских поездов. Они обеспечивают сообщение с Астаной, Алматы, Карагандой, Достыком, Балхашом и Актогаем.

Вокзал построен в 1958 году. В рамках реконструкции здание обновили и привели в соответствие с современными требованиями к безопасности и комфорту.

На вокзале выполнили основные строительно-монтажные работы: обновили конструктивные элементы здания, провели внутреннюю и наружную отделку, проложили инженерные коммуникации. Также реконструировали перрон и благоустроили прилегающую территорию.

После реконструкции вокзал стал удобнее для пассажиров и работников. На объекте созданы более комфортные и безопасные условия для обслуживания пассажиров.

Работы выполнили в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.