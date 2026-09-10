В Астане обсудили вопросы финансирования развития авиационной отрасли

В Астане в рамках IX международного финансового форума Astana Finance Days 2026 состоялась сессия «Нераскрытый потенциал регионального рынка авиационного финансирования в Казахстане и Центральной Азии».

В обсуждении приняли участие представители авиационной и финансовой отраслей, международных организаций, банковского сектора и инвестиционных компаний.

С приветственным словом выступили Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан Салтанат Томпиева, Председатель Правления AIFC Authority Бахтияр Тлеубеков.

В работе сессии приняли участие Главный исполнительный директор Авиационной администрации Казахстана Майкл Дэниел, акционер компаний JanaPort и Jupiter Jet. Канат Копбаев, Главный исполнительный директор группы Air Astana Ибрахим Жанлыел, Генеральный директор АО «Международный аэропорт Актау» Меруерт Жолдыбаева, СЕО VIETJET QAZAQSTAN Адилбек Умралиев и другие международные эксперты.

С. Томпиева в своем слове отметила стремительный рост авиационного сектора в Казахстане и работу по расширению международного воздушного сообщения.

«Казахстан – региональный авиационный лидер, ключевое звено в глобальной логистике Центральной Азии. Есть первые достижения и в сфере беспилотных судов. Говоря о приоритетах, мы продолжим работу по регуляторным нормам в соответствии с международными стандартами. Наши приоритеты – развитие авиации, формирование авиационного хаба МФЦА и укрепление работы с финансовыми институтами», – сказала Председатель КГА.

В ходе сессии эксперты обсудили перспективы развития авиационного финансирования, привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты и обновление воздушного флота, а также возможности формирования эффективного финансового рынка для дальнейшего роста авиации в Казахстане и Центральной Азии.

Особое внимание было уделено необходимости дальнейшего развития механизмов финансирования аэропортовой инфраструктуры и внедрения современных финансовых инструментов.

Также был отмечен высокий потенциал рынка Центральной Азии. Рост мобильности населения, развитие деловых связей, туризма и торговли формируют устойчивый спрос на воздушные перевозки, открывая новые возможности для инвестиций в авиацию.

Проведение сессии в рамках Astana Finance Days 2026 стало важной площадкой для диалога между авиационным и финансовым секторами и обсуждения новых механизмов привлечения капитала в развитие гражданской авиации Казахстана и Центральной Азии.