В Актюбинской области завершена реконструкция вокзала станции Жем, построенного в 1905 году. Работы проведены в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.

В ходе реконструкции одноэтажное здание вокзала получило современный облик, при этом его площадь увеличена с 387,5 до 421,2 кв. м. Комплекс работ включал обновление фасада, внутренних помещений, инженерных систем и объектов инфраструктуры.

Фасад здания облицован современными фиброцементными панелями. Внутри проведены отделочные работы, установлены подвесные потолки, заменены напольные покрытия. Для оформления помещений применены керамогранит, нескользящая керамическая и модульная виниловая плитка. При этом основная часть использованных строительных материалов произведена в Казахстане.

Проведенная реконструкция создала более комфортные и безопасные условия для пассажиров и работников железной дороги, а также позволила сохранить историческую значимость здания, придав ему современный и привлекательный внешний вид.

Сегодня среднесуточный пассажиропоток вокзала составляет около 332 человек. Через станцию проходят 24 пассажирских поезда, обеспечивающих железнодорожное сообщение Жема с Актобе, Астаной, Алматы, Карагандой, Таразом, Шу, Туркестаном, Шымкентом, Кызылордой и Казалы. Также поезда следуют в Россию, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.