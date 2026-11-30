Воздушное судно авиакомпании Vietjet Qazaqstan, выполнявшее рейс IQ351 по маршруту Астана – Алматы, по технической причине вернулось в аэропорт вылета.

30 ноября в 01:20 по времени Астаны самолет благополучно совершил посадку. На борту находились 79 пассажир и 4 члена экипажа. Пострадавших нет.

По факту авиационного события будет создана комиссия. Будет проводится расследование, а также проверка соблюдения авиакомпанией требований безопасности полетов.