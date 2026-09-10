За шесть лет в Казахстане реконструировано и отремонтировано 31 тыс. км автодорог

В рамках реализации инициатив Главы государства по развитию сети автомобильных дороги за последние шесть лет в Казахстане реконструировано и отремонтировано 31 тыс. км автодорог, в том числе 12,5 тыс. км республиканской и 18,5 тыс. км местной сети. Масштабные работы позволили не только обновить дорожную инфраструктуру, но и сократить время в пути и улучшить транспортную доступность регионов страны.

С 2020 по 2026 год Министерством транспорта реализован комплекс мероприятий по развитию и модернизации дорожной сети. За этот период завершены крупные проекты «Астана – Алматы», «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», «Актобе – Атырау – Астрахань», «Мерке – Бурылбайтал», «Калбатау – Майкапшагай», Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, «Ушарал – Достык», «Костанай – Денисовка», «Подстепное – Федоровка», «Узынагаш – Отар» и «Петропавловск – граница Российской Федерации».

Проведенная работа дала ощутимый эффект для участников дорожного движения. Нормативное состояние республиканской сети выросло с 89% до 93%, местной — с 71% до 91%. При этом почти вдвое, с 2,3 тыс. до 4,4 тыс. км, увеличилась протяженность четырехполосных дорог.

Одновременно удалось существенно сократить время поездки по основным маршрутам. За счет реконструкции дорог и повышения их технических параметров средняя скорость движения увеличилась с 60 до 140 км/ч (на отдельных участках), благодаря чему время в пути по ряду основных направлений сократилось примерно в два раза.

Развитие дорожной сети также способствует росту внутреннего туризма. На сегодняшний день обеспечен проезд к 24 туристическим объектов. Параллельно развивается придорожная инфраструктура. За рассматриваемый период построено 412 объектов придорожного сервиса, а доля объектов, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 66% до 94%.

Важным направлением стало и развитие системы платных автомобильных дорог. Если ранее платность действовала на 700 км, то сегодня она охватывает порядка 6,2 тыс. км дорог.

Обновление 31 тыс. км дорог, увеличение протяженности многополосных трасс, повышение безопасности, сокращение времени в пути, развитие придорожного сервиса и туристической доступности формируют современную и более эффективную дорожную сеть. Созданная инфраструктура становится важным фактором развития регионов, укрепления транзитного потенциала и дальнейшего роста экономики страны.