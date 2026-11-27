27 ноября 2026 года вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов провёл встречу с жителями Павлодарской области.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития транспортной инфраструктуры региона, состояния автомобильных дорог, железнодорожного и автобусного сообщения, а также гражданской авиации.

В частности, жители подняли вопросы ремонта дорожного покрытия на Аксуском мосту «Нұрлы жол» и автомобильной дороге Павлодар – Успенка, строительства дороги, соединяющей Майский и Баянаульский районы, а также обеспечения подъезда к мавзолею Исабек Ишан Хазрет.

Кроме того, рассмотрены вопросы установки автоматизированных станций измерения на автомобильных дорогах области, а также продления срока действия ведомственной экспертизы проектов среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Отдельный блок вопросов касался пассажирских перевозок. Жители поинтересовались возможностью возобновления прямого железнодорожного сообщения Павлодар – Москва, увеличения количества вагонов в зимний период с учётом частого закрытия автомобильной дороги Павлодар – Астана, а также расширения сети субсидируемых авиамаршрутов из Павлодара.

Представители сферы пассажирских перевозок обозначили проблемные вопросы обновления автобусного парка, в том числе доступности льготного лизинга и включения расходов на приобретение подвижного состава в механизм субсидирования внутриобластных маршрутов. Также поднят вопрос о необходимости внедрения механизмов государственной поддержки междугородных межобластных и международных автомобильных перевозок.

В рамках визита вице-министр также провёл личный приём граждан, в ходе которого рассмотрены два обращения.

Представитель ТОО «Павлодар Вокзал Сервис» поднял вопрос пересмотра тарифа на доступ к коммунальным услугам. Житель города Аксу обратился с просьбой рассмотреть возможность открытия железнодорожной кассы непосредственно на станции.

По всем озвученным вопросам вице-министром и представителями профильных подразделений даны соответствующие разъяснения. Обращения и предложения жителей приняты к дальнейшей проработке в рамках компетенции Министерства транспорта.