26 ноября 2026 года вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов провёл встречу с жителями Акмолинской области.

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы развития транспортной инфраструктуры региона, состояния автомобильных дорог, железнодорожного и автобусного сообщения, а также модернизации аэропорта.

В частности, жители региона подняли вопросы увеличения количества пассажирских поездов и корректировки расписания с учётом потребностей населения небольших населённых пунктов, перспектив развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, а также расширения маршрутной сети между районными центрами, сельскими населёнными пунктами, Кокшетау и Астаной.

Отдельное внимание уделено состоянию автомобильных дорог и обеспечению их сохранности. В числе обращений – сроки завершения ремонта отдельных участков автодорог, в том числе Кокшетау – Омск, Жаксы – Чистополье, а также перспективы ремонта автомобильной дороги областного значения Еленовка – РГУ – Чистополье.

Кроме того, обсуждены вопросы обновления автобусного парка, повышения безопасности и качества пассажирских перевозок, а также планы по модернизации аэропорта региона.

По завершении встречи вице-министр провёл личный приём граждан, в ходе которого рассмотрел обращения двух жителей области.

В числе затронутых вопросов – пересмотр механизма субсидирования автобусных перевозок, в том числе подходов к формированию тарифов, а также предоставление льгот водителям автобусных парков.

По итогам встречи и личного приёма граждан по всем поднятым вопросам даны соответствующие разъяснения.

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