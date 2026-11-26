Заместитель Премьер-министра – Министр транспорта Республики Казахстан Асел Жанасова провела встречу с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Андреем Никитиным.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая увеличение объёмов перевозок, развитие пограничной инфраструктуры, цифровизацию транспортных процессов, расширение авиасообщения и развитие автомобильных коридоров.

«Россия остаётся одним из ключевых транспортных партнёров Казахстана. Мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания перевозок, развития пограничной инфраструктуры и расширения транспортных коридоров. Особое значение придаём цифровизации отрасли, внедрению современных решений и обмену опытом. Уверена, что совместная работа по этим направлениям позволит вывести наше транспортное сотрудничество на новый уровень», – отметила Асел Жанасова.

Одним из ключевых вопросов встречи стал рост грузоперевозок между двумя странами. За 10 месяцев текущего года объём железнодорожных перевозок достиг 80,5 млн тонн. Продолжает увеличиваться и транзитный поток по маршруту Китай – Европа через территории Казахстана и России.

Для дальнейшего наращивания перевозок особое значение имеет синхронное развитие приграничной инфраструктуры. Основой для этой работы служат соглашения, подписанные в прошлом году в сфере транзита и развития стыковых пунктов.

Отдельное внимание стороны уделили цифровизации транспортной отрасли. Казахстан заинтересован в развитии электронного документооборота, внедрении цифровых решений на пунктах пропуска и интеграции информационных систем двух стран. Также обозначена готовность к обмену опытом и реализации совместных цифровых проектов.

Кроме того, стороны обсудили перспективы развития транспортного коридора «Север – Юг», имеющего важное значение для расширения транзитно-транспортных возможностей Казахстана и укрепления связей с международными рынками. Казахстан последовательно работает над модернизацией транспортной инфраструктуры, развитием пропускной способности маршрутов и устранением существующих инфраструктурных ограничений.

Ещё одним направлением взаимодействия стало научно-техническое сотрудничество в дорожной отрасли. Казахстан заинтересован в изучении российского опыта по цифровизации дорожного хозяйства, внедрению интеллектуальных транспортных систем, контролю качества дорожных работ, управлению мостами и весогабаритному контролю. Также предложено развивать взаимодействие российских научно-исследовательских организаций с АО «КаздорНИИ».

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрства и развитии практического взаимодействия по всем рассмотренным направлениям транспортной сферы.