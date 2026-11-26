Вице-министр транспорта Республики Казахстан Максат Калиакпаров посетил Москву с рабочим визитом, в рамках которого провел встречи с руководством Министерства транспорта Российской Федерации и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

В ходе переговоров с российской стороной обсуждены вопросы развития международных автомобильных перевозок, совершенствования разрешительной системы и укрепления двустороннего сотрудничества в транспортной сфере.

На встрече с представителями АСМАП рассмотрены проблемные вопросы, с которыми сталкиваются автоперевозчики двух стран, пути их решения, а также дальнейшее взаимодействие отраслевых ассоциаций.

По итогам переговоров стороны предварительно согласовали обмен бланками разрешений на 2027 год, включая дополнительный обмен с учетом потребностей перевозчиков на 2026 год.

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