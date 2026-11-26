В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта Дастан Жумакулов провел встречу с коллективом областной инспекции. Участники обсудили итоги работы за 10 месяцев, текущие вопросы и дальнейшие меры по повышению эффективности транспортного контроля.

Особое внимание уделено вопросам усиления транспортного контроля, в том числе выявлению фактов превышения допустимых весовых параметров автотранспортных средств, нарушений требований разрешительной системы и несвоевременной оплаты за проезд по платным автомобильным дорогам.

Кроме того, обозначена необходимость усиления контроля за деятельностью субъектов предпринимательства и обеспечения широкого охвата профилактическими мероприятиями.

В ходе рабочего визита председатель Комитета также посетил передвижной пост транспортного контроля, расположенный на автомобильной дороге «Омск – Павлодар – Майкапчагай», где ознакомился с организацией работы на участке.

По итогам 10 месяцев 2026 года Инспекцией транспортного контроля по Павлодарской области проверено 3 383 автотранспортных средства. По выявленным нарушениям требований транспортного законодательства составлено 1 057 административных материалов.

Работа по усилению транспортного контроля и обеспечению соблюдения требований транспортного законодательства будет продолжена.

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