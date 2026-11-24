В рамках модернизации пунктов пропуска Казахстана на автомобильном пункте пропуска «Сыпатай батыр» на границе с Кыргызстаном построят современный инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК).

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность пункта пропуска, повысить эффективность досмотровых процедур и улучшить условия пересечения государственной границы.

По итогам 2025 года через пункт пропуска «Сыпатай батыр» проследовало 326,8 тыс. транспортных средств и 850 тыс. человек.

Строительно-монтажные работы начнутся 25 ноября 2026 года. Для обеспечения безопасности на период строительства движение всех видов транспортных средств через сопредельные пункты пропуска «Сыпатай батыр» (Казахстан) и «Чалдыбар» (Кыргызстан) будет временно ограничено. Предварительный срок проведения работ составляет около шести месяцев.

При этом возможность пересечения границы для пешеходов будет сохранена. Для них организуют безопасные временные маршруты вне зоны строительных работ и движения строительной техники.

Для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения между Казахстаном и Кыргызстаном перевозчики могут воспользоваться альтернативными действующими пунктами пропуска: «Кордай», «Карасу», «Аухатты», «Сортобе» и «Айша-Биби».

Модернизация пункта пропуска направлена на создание более комфортных условий для граждан и перевозчиков, развитие трансграничной торговли и повышение эффективности транспортно-логистических связей между двумя странами.

Просим граждан и перевозчиков учитывать временные ограничения при планировании маршрутов. Благодарим за понимание.