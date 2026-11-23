Заместитель Премьер-министра – министр транспорта Асел Жанасова приняла участие в церемонии открытия движения на участке автомобильной дороги Қызылорда – Жезқазған протяженностью 208 км в области Ұлытау. С вводом в эксплуатацию данного участка полностью завершена реконструкция всей 400 км трассы, связывающей южные и центральные регионы страны.

Реконструкция дороги Қызылорда – Жезқазған выполнена в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент поставил задачу обеспечить открытие движения по всей протяженности трассы до конца 2026 года.

«Проект “Қызылорда – Жезқазған” – конкретное воплощение поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры. Вместе с проектами Қызылорда – Ақтөбе, Қарағанды – Жезқазған и направлением Арал – Каспий мы формируем единую современную транспортную сеть, соединяющую юг, центр и запад страны. Мы строим не просто дороги, а транспортный каркас экономики», — отметила Асел Жанасова.

В ходе работы выполнено около 4 млн м3 земляных работ, уложено 1 млн тонн песчано-гравийной смеси, 650 тыс. тонн щебеночно-песчаной смеси и 1,3 млн тонн асфальтобетона. Кроме того, построены четыре моста, 78 водопропускных труб и 18 переходов для скота. В строительстве задействованы порядка 1,2 тыс. специалистов и 800 единиц техники.

В прошлом году движение было открыто на участке протяженностью 192 км в Кызылординской области. Восстановление участка в области Ұлытау стало завершающим этапом масштабного обновления дороги Қызылорда – Жезқазған.

До начала реконструкции дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, что затрудняло сообщение между регионами. Ввод обновленной трассы сократит время в пути, улучшит условия пассажирских и грузовых перевозок и расширит возможности для социально-экономического развития страны.