Заместитель Премьер-Министра — Министр транспорта Республики Казахстан Асел Жанасова провела рабочую встречу с делегацией американского государственного университета Kent State University во главе с исполнительным вице-президентом и проректором Мелоди Танкерсли.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере авиационного образования и достигли договорённости об открытии филиала Kent State University в Казахстане.

Kent State University - один из американских университетов с большим опытом подготовки специалистов для авиационной отрасли. Его авиационные программы имеют международную аккредитацию, а сам университет располагает собственным аэропортом и учебным авиапарком.

Предполагается, что новая образовательная площадка будет ориентирована на подготовку пилотов, инженерно-технического персонала и диспетчерских служб не только для внутреннего рынка страны, но и для всего центральноазиатского региона.

Глава транспортного ведомства подчеркнула, что формирование кадрового потенциала и внедрение передовых международных стандартов обучения являются ключевыми условиями для реализации задачи по превращению Казахстана в ведущий региональный авиационный хаб.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в реализации совместных образовательных инициатив и договорились продолжить детальную проработку проекта на экспертном уровне.