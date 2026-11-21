20 ноября в Монреале в рамках 43-й чрезвычайной сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) состоялись выборы на четыре дополнительных места в Совете ИКАО.

Казахстан впервые выдвинул свою кандидатуру в Совет ИКАО и по итогам голосования занял пятое место, набрав 78 голосов из 158 голосующих государств.

В Совет избраны Эфиопия, Турция, Оман и Индонезия.

Число государств в Совете ИКАО увеличилось с 36 до 40 после вступления в силу 12 июня 2026 года Протокола о внесении поправки в статью 50 (а) Конвенции о международной гражданской авиации.

Совет в обновленном составе будет работать до следующих выборов, которые состоятся в 2028 году на 44-й сессии Ассамблеи ИКАО.